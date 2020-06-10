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Kilis’te caddeler hareketlendi

KİLİS HABERLERİ  | 10.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

0-18 yaş arasındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve 65 yaş üzerinin 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis caddeleri hareketlendi.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasının serbest bırakılması ve 65 yaş üzerinin günün belirli saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis’te hareketlilik başladı.

0-18 yaş arasındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve 65 yaş üzerinin 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis caddeleri hareketlendi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasının serbest bırakılması ve 65 yaş üzerinin günün belirli saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis’te hareketlilik başladı. uriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te pandemi süresince evlerinde kalan vatandaşlar, belirli kriterlerde izin verilmesinden sonra çarşıya adeta akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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