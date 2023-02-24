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Kilis'te çalınan araçlar Gaziantep'te yakalandı

24.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te bir oto galeriden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarı'nda faaliyet gösteren oto galeriden 3 otomobil, 1 motosiklet, 1 kamera kayıt cihazı, 4 oto lastiği, 4 cep telefonu ve çok sayıda oto anahtarlarının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Çalıntı araç ve motosikletlerin Gaziantep'te olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla hırsızlığa konu ürünleri ele geçirdi.

Çalıntı ürünler sahiplerine teslim edildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli İ.G. ve H.B'nin işlemleri sürüyor.

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Kilis hırsızlık

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