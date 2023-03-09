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Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor

09.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasar gören cami minarelerinin yıkım çalışması devam ediliyor.

Vali Güner Özmen Bulvarı'ndaki Hacı Ekrem Çetin Camisi'nin minareleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü yıkıldı.

Yıkım işlemi, minarede bulunan Türk bayrağının görevli tarafından alınmasının ardından gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu, gazetecilere, hasar alan minarelerin kontrollü yıkımına devam edildiğini belirterek, "Bu yıktığımız 13'üncü minare. Yıkımın ardından enkazları da kaldırarak camilerimizi inşallah ramazan ayında ibadete açacağız." dedi.

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