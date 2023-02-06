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Kilis'te depremzedelere belediyeden yardım

06.02.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Belediyesi, tüm taziye evlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ve sokak aralarında depremzedeler için çorba ikramı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentte düğün salonları kapılarını depremzedelere açtı.

Taziye evlerinin ve spor salonlarının da vatandaşların hizmetinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemizce tüm taziye evlerinde, Cumhuriyet Meydanı’nda, mezarlık karşısında ve sokak aralarında çorba ikramı yapılmıştır ve aynı zamanda yemek dağıtımı da yapılacaktır. Aynı zamanda zabıta ekiplerimiz hasarlı yerlerde güvenlik önlemi almış ve vatandaşlarımızı hasarlı binalara girmemeleri noktasında uyarmıştır. Ayrıca tüm personellerimiz sahada AFAD ve Valilik ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Lütfen panik yapmayalım. Hasarlı binalara yaklaşmayalım. Gerekmedikçe telefon hatlarını ve trafiği meşgul etmeyelim."

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