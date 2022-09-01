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Kilis'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

01.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

KİLİS (AA) - Kilis'te elektrik akımına kapılan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde H.V'nin yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan H.V'nin elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

H.V, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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