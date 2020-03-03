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Kilis’te esnafa Türk Bayrağı dağıtılıyor

KİLİS HABERLERİ  | 03.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından esnaflara Türk bayrağı dağıtımını yapmaya başladı.Suriye’nin İdlib kentinde 34 Mehmetçiğin rejim askerleri tarafından şehit edilmesi üzerine Türk silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek vermek için Zabıta Müdürlüğü esnafa Türk Bayrağı dağıtmaya başladı.

Kilis’te esnafa Türk Bayrağı dağıtılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından esnaflara Türk bayrağı dağıtımını yapmaya başladı.
Suriye’nin İdlib kentinde 34 Mehmetçiğin rejim askerleri tarafından şehit edilmesi üzerine Türk silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek vermek için Zabıta Müdürlüğü esnafa Türk Bayrağı dağıtmaya başladı. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve kahraman Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek için Zabıta Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza Şanlı Türk Bayrağı dağıtıyoruz” dedi.

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