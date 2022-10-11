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Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

11.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E.Y, A.E.Y. ve M.E.Y. emniyete götürüldü.

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