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Kilis'te her 5 kişiye bir motosiklet düşüyor

AA AA
24.04.2024 14:48
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Kilis'te trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı otomobil sayısının 3 katına yaklaştı.

Nüfusu 2023 yılı itibarıyla 155 bin 179 kişiye ulaşan Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre trafiğe kayıtlı 34 bin 306 motosiklet ve 12 bin 805 otomobil bulunuyor.

Motosiklet sayısının otomobil sayısının 3 katına yaklaştığı kentte, ortalama 5 kişiye 1 motosiklet, 12 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Kilis Motor Sporları ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet İlyas Yıldırım, AA muhabirine, kentte mesafelerin kısa, arazinin düzlük ve hava şartlarının uygun olması nedeniyle motosiklete ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Yıldırım, kentte çocukluktan itibaren motosiklet sevgisinin hakim olduğunu, reşit olan her gencin motosiklet alma hayali kurduğunu dile getirdi.

Motosikletin bakım ve yakıt maliyetlerinin de düşük olduğuna işaret eden Yıldırım, "Motosiklet adeta üçüncü ayağımız. 50 metredeki bakkala dahi motosikletle gidiyoruz. Bu durumda motor Kilis için adeta bir yaşam tarzı haline geliyor." diye konuştu.

Motosiklet kullanımının kadınlarda da yaygınlaştığını belirten Yıldırım, "Kilis'te daha önce kadınların motosiklet kullanması garipseniyordu ancak böyle bir durum artık söz konusu değil. Bundan dolayı kadın motosiklet sürücüleri de her geçen gün artıyor." dedi.

PARK KOLAYLIĞI NEDENİYLE DE TERCİH EDİLİYOR

50 yıldır motosiklet kullandığını ifade eden Süleyman Kaya da Kilis'te sokakların dar olmasından kaynaklı park problemi olduğunu, motosikletin bu sebeple de tercih edildiğini söyledi.

Bütün işlerini motosikletle görebildiklerini belirten Kaya, bu aracın kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Mahli Eşki de motosikletin pratik ve kullanımının kolay olduğunu söyledi. Eşki, kentte toplu taşıma kültürünün fazla olmadığını, insanların genelde motosiklet kullandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Otomobil motosiklet tutku

Kilis Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

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05:38
Öğle
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