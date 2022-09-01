Kilis'te itfaiye personeli, nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

KİLİS (AA) - Kilis'te itfaiye ekipleri tarafından, düştüğü kuyudan çıkarılan ve nefessiz kalan kedi yavrusu, kalp masajıyla hayata döndü.

Gaziler Mahallesi'nde dün gece besledikleri kedi yavrusunun su kuyusuna düştüğünü gören ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kediyi yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyudan 3 saatlik çalışma sonucu çıkardı.

Hareketsiz olan kedi, itfaiye personelinin kalp masajı sonrasında canlandı.

Ekipler, kedi yavrusunu tedavisi için Kilis Belediyesine bağlı veterinere teslim etti.



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