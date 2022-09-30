YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı

Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı

30.09.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te kağıt toplayıcısına çarparak ölümüne neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı.

Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde otomobilin "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmasıyla ilgili gözaltına alınan ehliyetsiz sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde dün H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Sürücü H.S. ise gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandıKilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Anahtar Kelimeler:
polis Kilis kaza

Kilis Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:27
İkindi
15:48
Akşam
18:25
Yatsı
19:39
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.