Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te kağıt toplayıcısına çarparak ölümüne neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı.

Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde otomobilin "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmasıyla ilgili gözaltına alınan ehliyetsiz sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde dün H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Sürücü H.S. ise gözaltına alınmıştı.



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