YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

07.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öncüpınar ve Demirışık köylerine düzenlenen operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçlarından 10 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulan A.Ö, R.Ç. ve Ö.A. saklandıkları bağ evinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğunTescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun
Antalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulunduAntalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulundu
Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildiAydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:48
Öğle
12:48
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:52
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu sefer de mavi tulum giyip...

Bu sefer de mavi tulum giyip...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.