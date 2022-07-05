Kilis'te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacılar köyünde su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan Hüseyin Aydoğdu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpek yavrusunu yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyudan çıkardı.

İtfaiye, kurtarılan yavru köpeği tedavisi için belediye veterinerine teslim etti.



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