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Kilis'te öğrenciler deprem tatbikatı yaptı

AA AA
04.03.2024 15:04
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Kilis'te, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, çalınan sirenle birlikte öğrenci ve öğretmenler bulundukları yerlerde "hayat üçgeni" oluşturdu.

Depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, binayı boşalttı. Öğrenciler, daha sonra okul bahçesindeki acil toplanma bölgesine geldi. Tatbikatın ardından bahçede toplanan öğrencilere deprem eğitimi hakkında bilgi verildi.

Okul müdürü Fatih Menceloğlu, gazetecilere, AFAD Müdürlüğü ile ortak bir tatbikat yaptıklarını söyledi.

Menceloğlu, Kilis'in 6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Deprem Haftası nedeniyle öğrencilerimizin böyle bir afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin okulda öğrendiklerini, ailelerine anlatmasını sağlamak adına AFAD Müdürlüğü ile çalışma yürüttük. Ülkemiz deprem bölgesinde ve depremlerin çok sık yaşandığı bir coğrafyadayız. O nedenle öğrencilerimizi yetiştirmek zorundayız. Deprem Haftası nedeniyle okulumuzda deprem tatbikatı icra ederek bir farkındalık yaratmak istedik." diye konuştu.

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deprem Kilis afad tatbikat

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