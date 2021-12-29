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Kilis'te restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında

29.12.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kişinin restorandan para ve et çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük Sanayi'deki bir restorana gece saatlerinde giren şüpheli, kasadaki parayla kredi kartının yanı sıra dolaptaki etleri ve bıçakları çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Dükkanı açmak için sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının, kasaya gitmesi ve dolaptaki etleri alması yer alıyor.

İş yeri sahibi Mehmet Çiloğlu, gazetecilere, hırsızın camdan içeri girerek kasadaki 2 bin 600 lira, kebap için hazırlanan yaklaşık 15 kilogram et, kaşar, kavurma, çekiç ve bıçakları çaldığını söyledi.

Hırsızın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Çiloğlu, zararının yaklaşık 8 bin lira olduğunu bildirdi.

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