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Kilis’te salça telaşı başladı

KİLİS HABERLERİ  | 08.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

Kilis’te vatandaşlar, domates salçasını kendi elleriyle evlerinde yapmayı tercih ediyor.Kilisli hanımlar, yerli domatesin piyasaya çıkmasından sonra salça yapma geleneğini yüzyıllardan beri sürdürüyor.

Kilis’te vatandaşlar, domates salçasını kendi elleriyle evlerinde yapmayı tercih ediyor.
Kilisli hanımlar, yerli domatesin piyasaya çıkmasından sonra salça yapma geleneğini yüzyıllardan beri sürdürüyor. Kilis’te, bahçelerden toplanan domatesler, odun ateşinde kaynatıldıktan sonra tepsilere dökülerek güneşte suyunun çekilmesinden sonra iyice katılaşan domates salçaları bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buz dolaplarına veya serin yerlere kaldırılıyor.
Kilisli ev hanımları, yüz yıllardan beri gelenek olarak süren salça yapma alışkanlığını sürdürürken, dışarıdan hazır yapılan fabrikasyon salçalarının kentte tercih edilmediği bildirildi.

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