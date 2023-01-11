Kilis’te spor kompleksi ile robotik kodlama atölyesi açıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yapımı tamamlanan futbol, voleybol, hentbol, basketbol ve bocce spor kompleksi ile Musabeyli 75.Yıl Ortaokulu’nda oluşturulan 80 metrekare alana sahip, 12 Adet Üst Seviye Eğitim Robotu, 3 Adet Drone Yapım Seti, 13 Adet Dizüstü Bilgisayar, 1 Adet 3D Yazıcı, 12 Adet Ardünyo Set, El Aletleri ve Elektronik Malzemenin bulunduğu, ana okulu seviyesinden yaş sınırı olmaksızın tüm gençlere hitap eden, 24 öğrenci ve 1 öğretmenin rahatlıkla kullanabileceği, her türlü teknolojik imkanların kullanıldığı Robotik Kodlama Atölyesi’nin açılışı gerçekleşti. Her iki programa Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, mülkü ve idari amirler, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yatılı bölge ortaokulu öğrencileri tarafından jimnastik gösterisi sergilendi. Şenlikçe Başkent Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. İlçe eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine desteklerinden dolayı, Metroyol İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Kaçmaz’a plaketi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılınç tarafından, MEKA İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalender’e plaketi Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz tarafından takdim edildi. Öğrenciler tarafından sergilenen dart atışları sonrası spor kompleksinin açılış kurdelesini Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Vali Soytürk protokol üyeler ile açılışı yapılan spor kompleksinde incelemelerde bulunarak öğrencilerin oynadığı bocce oyununa eşlik etti.

Açılışın ardından ise spor kompleksinde okullararası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva, Vali Soytürk’ün ilk düdüğü çalması ve Başsavcı Selçuk Akman’ın santra vuruşu ile başladı.

