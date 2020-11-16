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Kilis’te traktör motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü

KİLİS HABERLERİ  | 16.11.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kilis’te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, E.A.

Kilis’te, traktörün devrilen motosikletin üzerinden geçtiği kazada bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, E.A. (41) yönetimindeki motosiklet Bilali Habeş Mahallesinde seyir halindeyken devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan M.M.A. (11) yola savruldu. O esnada olay yerinden geçen M.Ç. (23) yönetimindeki 79DF711 plakalı Tümosan marka traktör, yerde yatan M.M.A.’ya çarptı. Kazada M.M.A. hayatını kaybederken, traktör sürücüsü M.Ç. ile motosiklet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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