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Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.10.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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Kilis’te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 410 gram Esrar, 648 kök ekili Hint Keneviri ele geçirilken, 1 kişi tutuklandı.

Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, 4 kilo 410 gram esrar, 648 kök Hint Keneviri, 708 gram Kenevir Tohumu, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirdi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan bir başka uyuşturucu operasyonunda, 23,05 gram, metamfetamin, 1, 38 gram esrar, 31 adet captagon, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. 12 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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