YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

09.09.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 0,79 gram esrar, 867 adet captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 361 tabanca fişeği, 3 pompalı av tüfeği fişeği, 2 hançer ve 2 muşta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis'te 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandıKilis'te 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldıİBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı
Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldüSancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kilis uyuşturucu emniyet müdürlüğü operasyon

Kilis Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
12:33
İkindi
16:06
Akşam
18:53
Yatsı
20:09
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.