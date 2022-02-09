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Kilis'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

09.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

KİLİS (AA) - Kilis'te çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapan yerleştiriyor.

Domuz, tavşan, tilki ve kuşların doğal ortamdaki görselleri, fotokapanlarca görüntülendi.

İncelenen ve arşivlenen bu görüntüler, koruma, kontrol çalışmalarına destek oluyor.

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