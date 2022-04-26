Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde bir evde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Ev sahibi Y.A. gözaltına alındı, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 dürbün ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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