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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

26.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde bir evde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Ev sahibi Y.A. gözaltına alındı, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 dürbün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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