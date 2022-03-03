KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri çocuk 80 yabancı uyruklu yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kullandıkları 2 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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