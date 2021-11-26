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Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu

26.11.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi

Kilis'teki hudut birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç. şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli Piyade Uzman. Çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

- Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Savaş Dinç için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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