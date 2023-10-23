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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıldı

23.10.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıldı

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında, denetime tabi araçları tek tek durdurdu.

Araçların rutin muayene ve sigorta kontrollerini yapan ekipler, koruma çerçevesi, tonaj ve evrakları, takograf çıktılarından hız ve kullanım sürelerini denetledi.

Denetime katılan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, gazetecilere, yük taşıyan araçların koruma çerçevelerinin uygun olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi.

Denetimlerde sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyup uymadıkları ve hız ihlali yapıp yapmadıklarının da kontrol edildiğini aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için sürekli yollarda denetimlerimize devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi yük taşıyan araçların kütlelerinin büyük olması nedeniyle kazaya karıştıklarında çok daha fazla can ve mal kaybına, yaralanmalara sebep oluyorlar. Bunların önlenmesi için denetlenmeleri de önem arz ediyor. Bunu sağlamak için de trafik polisleri olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Trafik kuralları denenmiş ve insan hayatını korumak için zorunlu olarak konulmuş kurallardır. Kurallara uyalım ve seyahatlerimizde yakınlarımızın gözünü yolda bırakmayalım, güvenli bir şekilde yuvamıza ulaşalım."

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da kontrol noktasındaki ekipleri ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan bilgi aldı.

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