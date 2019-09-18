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Killa Hakan'dan Faruk Sabancı'ya kanlı tehdit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile birlikte seslendirdiği 'Fight Clup' isimli şarkısı YouTube'da 'beğenilmeme rekoru' kıran Killa Hakan, bunun sorumlusu olarak Faruk Sabancı'yı gösterdi. Sabancı'nın para verip bot hesaplarla bunu yaptırdığını iddia eden Hakan, üstü kapalı olarak Sabancı'yı tehdit etti.

Rapçi Killa Hakan, TV100 ekranlarında Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu "Cengiz Semercioğlu ile Bu Gece" programına katıldı.

Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile birlikte seslendirdiği 'Fight Clup' isimli şarkısı YouTube'da 'beğenilmeme rekoru' kıran Hakan, bu konunun sorumlusunun DJ Faruk Sabancı olduğunu söyledi.

Sabancı'nın para verip bot hesaplarla bunu yaptırdığını iddia eden Hakan, "Her şey zaten ortada belli. Onun arkasında çok zengin, kodoman adamın torunu destek verdi. Kendisi onlara destek veriyormuş. Sonradan öğrendim DJ'lik yapıyormuş. Yıllarca suyunu, çikolatasını yediğimiz markaların sahibi adamlar yani. Bunların üniversiteleri okulları falan da var. O dediğim arkadaş gazı veriyor onlara." dedi.

'DİŞE DİŞ, KANA KAN, GÖZE GÖZ'

Bot hesaplarla kendi şarkısına 'dislike' yaptırıldığını iddia eden Hakan, çok kez cezaevinde yattığına vurgu yaparak 'Dişe diş, kana kan, göze göz' ifadeleriyle Sabancı'yı üstü kapalı tehdit etti.

SABANCI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Sabancı, Hakan hakkında yasal süreçleri en kısa zamanda başlatacağını duyurdu.

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Killa Hakan faruk sabancı Cengiz Semercioğlu ile Bu Gece Fight Clup

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