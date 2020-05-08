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Kilo almamak için tavuk eti tavsiyesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Bolu’da, tavuk üretici firma sahibi Mustafa Aksoy, korona virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olanların hareketlerindeki azalmadan kaynaklı kilo almamaları için göğüs etiyle beslenmelerini tavsiye etti.

Kilo almamak için tavuk eti tavsiyesi

Türkiye’de korona virüs salgını sonrasında birçok sektör üretimde daralmaya giderken, ülkenin beyaz et ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Bolu’daki tavuk üretim tesisleri üretimlerine devam ediyor. Beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy, salgın sürecinde evlerinde hareketsiz kalan vatandaşların kilo almamaları için göğüs eti tüketmelerini tavsiye etti.

KİLO ALMAMAK İÇİN GÖĞÜS ETİ TAVSİYESİ

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Aksoy, tavuk etinin fiyatlarının da uygun olduğunu ifade ederek, "Bugünlerde korona pandemisi ile karşılaşan insanlar evlerinden çıkmıyorlar. Hareketleri azaldı. Hareketleri azalan insanların kilo almamaları için tavuk etiyle beslenmeleri gerekiyor. Daha besleyici, kilo aldırmayan bir gıda. Özellikle göğüs eti yağ bakımından düşük bir ürün. Şu anda fiyatları minimum seviyelerde olduğu için insanların göğüs eti tüketmeleri iyi olur. Daha ekonomik, daha az kilo aldırıcı bir ürün olduğu için geçtiğimiz aylarda göğüs eti fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediliyordu. Bugünlerde göğüs eti fiyatlarının çok düşük olduğuna şahit olacaklardır. Beslenmelerini hem tavuğa, tavuğun da göğüs eti kısmına yönlendirmelerini ben tavsiye ediyorum” dedi.

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'İHRACAT SIKINTISI YAŞIYORUZ'

Aksoy, tüm dünyada alınan tedbirlerin ihracat konusunda sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Biz üretici bir firmayız. Üretim miktarlarında korona virüs nedeniyle bir değişiklik yapmadık. İnsanların yemesi gerekiyor. İhracat konusunda sıkıntılarımız var. Diğer ülkelerde de korona virüs tedbirleri yaygın olduğu için nakliye konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. İleriki günlerde bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Şu anda çok bir sorun teşkil etmiyor. İnşallah normale dönecek ve daha da iyi olacak” diye konuştu.

'PİKNİKLERİN AÇILMASIYLA SATIŞLAR YÜZDE 15 ARTAR'

Piknik alanlarının açılmasıyla tavuk satışlarının artabileceğini ifade eden Aksoy, “Eğer piknik alanlarına gidiş serbest olursa tüketimin artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu anda yaptığımız üretimin bir kısmı dolaplarımızda, dondurucularımızda saklıyoruz. Eğer tüketim artarsa denge sağlanacaktır. Tavuk satışının en çok olduğu dönemler yaz ayları. Piknikte, mangalda tüketim daha fazla oluyor. Pikniklerin serbest olmasıyla yüzde 15 civarında daha satış artışımız olacaktır. Eğer piknik alanları serbest hale gelir, insanlar rahatlıkla piknik yapıp et tüketirseler satışlar artacaktır” ifadelerini kullandı.

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