Yumuşacık bir tavuk göğsü nasıl pişirilir?

Tavuk göğsünü tavada pişirdiğimizde genelde sert ve kuru bir kıvam alır, son derece lezzetsiz bir yemeğe dönüşür. Bahsedeceğimiz bu tarif sayesinde oldukça sağlıklı olan tavuk göğsünü artık lezzetli bir şekilde yemeniz mümkün olacak.

Malzemler:

4 adet derisiz tavuk göğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber ve tuz

Soda

Hazırlanışı:

Öncelikle tavuk göğsünü biçimlendirmeliyiz. Bir tarafının ince diğer tarafının kalın olması tavuğun bazı kısımlarının çok daha kuru kalmasına neden olacak. Bunun için tavuk göğsünü kesme tahtası üzerinde streç film arasına yerleştirin. Tokmak kullanarak tavuk göğsünün her bir kısmını eşit kalınlığa getirin. Ancak çok fazla inceltmemek de önemli.

İkinci aşamada ezdiğiniz tavuk göğsünü 2 saat boyunca soda içinde bekletin.

İki saatin sonunda göğüslerin her iki tarafını da tuz ve karabiber ile ovalayın.

Zeytinyağı ve tereyağını orta ateşte ısıtın.

Tavuğu tavaya alın ve 5,6 dakika boyunca dokunmadan pişirin.

Diğer tarafını da aynı şekilde 5,6 dakika boyunca dokunmadan pişirmeye devam edin.

Tavuğun kurumaması için yağın ısısı çok önemli. Kesinlikle yüksek ısıda pişirmeye kalkmayın. Yüksek ısı tavuğun dış yüzeyini hızlı bir şekilde pişirip kurumasına neden olacaktır.

Yemeğinizin altını kapadıktan sonra hemen servis etmeyin. 10 dakika kadar dinlendirin.

