YEMEK

Yumuşacık bir tavuk göğsü nasıl pişirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 09:24 | Son Güncelleme

Her defasında mükemmel yumuşaklıkta, içi sulu tavuk göğsü pişirmek için takip etmeniz gereken bazı yöntemler var sevgili okur. İşte kuru ve lezzetsiz tavuk göğsü yemekten kurtulmanızı sağlayacak en etkili tarif!

Yumuşacık bir tavuk göğsü nasıl pişirilir?

Tavuk göğsünü tavada pişirdiğimizde genelde sert ve kuru bir kıvam alır, son derece lezzetsiz bir yemeğe dönüşür. Bahsedeceğimiz bu tarif sayesinde oldukça sağlıklı olan tavuk göğsünü artık lezzetli bir şekilde yemeniz mümkün olacak.

Malzemler:
4 adet derisiz tavuk göğsü
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
Karabiber ve tuz
Soda

Hazırlanışı:
Öncelikle tavuk göğsünü biçimlendirmeliyiz. Bir tarafının ince diğer tarafının kalın olması tavuğun bazı kısımlarının çok daha kuru kalmasına neden olacak. Bunun için tavuk göğsünü kesme tahtası üzerinde streç film arasına yerleştirin. Tokmak kullanarak tavuk göğsünün her bir kısmını eşit kalınlığa getirin. Ancak çok fazla inceltmemek de önemli.

İkinci aşamada ezdiğiniz tavuk göğsünü 2 saat boyunca soda içinde bekletin.

İki saatin sonunda göğüslerin her iki tarafını da tuz ve karabiber ile ovalayın.

Zeytinyağı ve tereyağını orta ateşte ısıtın.

Tavuğu tavaya alın ve 5,6 dakika boyunca dokunmadan pişirin.

Diğer tarafını da aynı şekilde 5,6 dakika boyunca dokunmadan pişirmeye devam edin.

Tavuğun kurumaması için yağın ısısı çok önemli. Kesinlikle yüksek ısıda pişirmeye kalkmayın. Yüksek ısı tavuğun dış yüzeyini hızlı bir şekilde pişirip kurumasına neden olacaktır.

Yemeğinizin altını kapadıktan sonra hemen servis etmeyin. 10 dakika kadar dinlendirin.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Daha neler göreceğiz! Gördüğünüz an şaşkına çeviren 10 tuhaf yiyecek Daha neler göreceğiz! Gördüğünüz an şaşkına çeviren 10 tuhaf yiyecek
Bu hileye kanmayın! Çilekteki tehlikeye dikkatBu hileye kanmayın! Çilekteki tehlikeye dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk göğsü nasıl pişirilir? tavuk göğsü pişirme yumuşak tavuk göğsü

En Çok Okunan Haberler

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Alp Kırşan ekranlara dönüyor!

Alp Kırşan ekranlara dönüyor!

130 yıllık geçmişi olan kolanın 4 acayip faydası

130 yıllık geçmişi olan kolanın 4 acayip faydası

Hepimizin evinde var! O hastalığı ortadan kaldırıyor

Hepimizin evinde var! O hastalığı ortadan kaldırıyor

Bu şekilde beslenmek kansere yakalanma riskini yüzde 35 artırıyor

Bu şekilde beslenmek kansere yakalanma riskini yüzde 35 artırıyor

Uzmanlar açıkladı: Sahurda bir bardak süt içerseniz...

Uzmanlar açıkladı: Sahurda bir bardak süt içerseniz...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Sahurda çok yiyen az acıkır mantığı yanlış"

Sahurda bunları tüketin ertesi güne kadar tok kalın!

Meyve ve sebzeleri daha uzun süre saklamanıza yardımcı olacak 13 ipucu

Doğradıktan sonra beyaz sirkeli suda bekletirseniz...

Uzmanlara göre neden çiğ tavuğu yıkamamalısınız?

Uzmanlar uyardı: "Ölüme götürebilir!"

Bu hata yemeklerinizi mahvediyor!

Bu hata yemeklerinizi mahvediyor!

Daha neler göreceğiz! Gördüğünüz an şaşkına çeviren 10 tuhaf yiyecek

Daha neler göreceğiz! Gördüğünüz an şaşkına çeviren 10 tuhaf yiyecek

Bu hileye kanmayın! Çilekteki tehlikeye dikkat

Bu hileye kanmayın! Çilekteki tehlikeye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.