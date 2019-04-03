YEMEK

Kilo kaybınızı artıracak 6 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Sizi daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacak 6 gıda ile tanıştırmak istiyoruz, buyursunlar...

Doğru yiyecekleri tükettiğinizde bir türlü veremediğiniz kilolardan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Önemli olan doğru zamanda doğru gıdayı yemektir. İşte sizler için hızlı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olacak 6 gıdayı açıklıyoruz!

Kaynak

Kilo kaybınızı artıracak 6 gıda

Hardal

Hardal
Birçok insan bunu bilemeyebilir, ancak hardal aslında en sağlıklı çeşnilerden biridir. İçinde ilave şeker yoktur ve antioksidanlar bakımından zengindir. Hardalın bir bileşeni olan zerdeçal, güçlü bir kanser ve alzheimer savaş maddesidir. Göre Penn State Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma sonucu baharatlı gıdalar tüketildikten 30 dakika sonra metabolizmanın hızlandığı ortaya konmuştur. Özellikle baharatlı hardal bunun için biçilmiş kaftandır.

Yumurta

Yumurta
Yumurta; antioksidan, D vitamini ve kolin bakımından zengindir. Güçlü bir protein kaynağı olan yumurta kahvaltıda tüketildiğinde doygunluk hissini artırır. 2014 yılında yapılan bir araştırma, protein alımının metabolizmayı %13 ila %30 oranında artırdığını ortaya koymuştur.

Peyniraltı suyu

Peyniraltı suyu
Çalışmalar peyniraltı suyu proteinin kasları geliştirip onardığını ortaya koydu. Yağ kaybetmeye çalışıyorsanız kas kütlenizi artırmaya ihtiyacınız var. Antrenmandan sonra 1/2 bardak peyniraltı suyu içmeyi unutmayın!

Tarçın

Tarçın
Yapılan araştırmalara göre tarçın, metabolizmayı harekete geçirir ve kalori yakımı sağlar. Üstelik bir türlü gitmek bilmeyen inatçı göbek yağlarını azaltır. Bir güzel etkisi daha var; şeker yeme isteğini azaltır. Sütte, çaya ya da yoğurdunuza ekleyerek gün içinde tüketimini sağlayabilirsiniz.

Tatlı patates

Tatlı patates
Lifli bir besin kaynağıdır ve kilo vermek için tüketime oldukça uygun bir besindir. Düzenli olarak tüketildiğinde obezite riski de ortadan kalkar.

Armut

Armut
Kilo verme konusunda etkili olan bir başka meyvedir. Doğal bir enerji artışı sağlayan fruktoz ve glikoz içerir. Kan dolaşımındaki karbonhidrat emilimini artırır bu da onu diğer meyvelerden ayıran en büyük özelliğidir. Fiber açısından zengin olan armut, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kilo kontrolü kilo verdiren gıdalar kolay diyet

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Kadın dizisinde dengeleri değiştiren isim!

Kadın dizisinde dengeleri değiştiren isim!

Şehrin her yerine şişme göğüs yerleştiriliyor

Şehrin her yerine şişme göğüs yerleştiriliyor

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Gerçeğinden ayırmak zor: Çocukları için öyle bir şey yaptı ki!

Gerçeğinden ayırmak zor: Çocukları için öyle bir şey yaptı ki!

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için...

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moğolların sıra dışı pişirme yöntemi: Boğduk

Sıcak taşlar hayvanın karın bölgesine dolduruluyor ve...

Kokusu bir yana faydalarını öğrendikten sonra hemen koşup almak isteyeceksiniz!

Faydalarını öğrendikten sonra hemen koşup almak isteyeceksiniz!

Fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki fark nedir?

Maliyetini azaltmak için öyle bir şey yaptılar ki...

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için...

Biraz korkunç olmadı mı sanki? İnsan bedenine benzeyen ürpertici pastalar yapan anne

Gerçeğinden ayırmak zor: Çocukları için öyle bir şey yaptı ki!

Kahverengi ve beyaz şeker arasındaki bu farkı biliyor musunuz?

İkisi arasındaki bu fark şaşırtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.