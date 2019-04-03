Doğru yiyecekleri tükettiğinizde bir türlü veremediğiniz kilolardan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Önemli olan doğru zamanda doğru gıdayı yemektir. İşte sizler için hızlı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olacak 6 gıdayı açıklıyoruz! Kaynak

Kilo kaybınızı artıracak 6 gıda

Hardal Birçok insan bunu bilemeyebilir, ancak hardal aslında en sağlıklı çeşnilerden biridir. İçinde ilave şeker yoktur ve antioksidanlar bakımından zengindir. Hardalın bir bileşeni olan zerdeçal, güçlü bir kanser ve alzheimer savaş maddesidir. Göre Penn State Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma sonucu baharatlı gıdalar tüketildikten 30 dakika sonra metabolizmanın hızlandığı ortaya konmuştur. Özellikle baharatlı hardal bunun için biçilmiş kaftandır.

Yumurta Yumurta; antioksidan, D vitamini ve kolin bakımından zengindir. Güçlü bir protein kaynağı olan yumurta kahvaltıda tüketildiğinde doygunluk hissini artırır. 2014 yılında yapılan bir araştırma, protein alımının metabolizmayı %13 ila %30 oranında artırdığını ortaya koymuştur.

Peyniraltı suyu Çalışmalar peyniraltı suyu proteinin kasları geliştirip onardığını ortaya koydu. Yağ kaybetmeye çalışıyorsanız kas kütlenizi artırmaya ihtiyacınız var. Antrenmandan sonra 1/2 bardak peyniraltı suyu içmeyi unutmayın!

Tarçın Yapılan araştırmalara göre tarçın, metabolizmayı harekete geçirir ve kalori yakımı sağlar. Üstelik bir türlü gitmek bilmeyen inatçı göbek yağlarını azaltır. Bir güzel etkisi daha var; şeker yeme isteğini azaltır. Sütte, çaya ya da yoğurdunuza ekleyerek gün içinde tüketimini sağlayabilirsiniz.

Tatlı patates Lifli bir besin kaynağıdır ve kilo vermek için tüketime oldukça uygun bir besindir. Düzenli olarak tüketildiğinde obezite riski de ortadan kalkar.