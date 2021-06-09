Kilo veremiyorsanız altında yatan gizli sebebe çok şaşıracaksınız! Bunları yiyorsanız bir kez daha düşünün!

Meyveler; lif, vitamin ve mineral bakımından zengin, son derece sağlıklı besinler. Ancak bazı meyveler fazla tüketildiğinde içeriğinde bulunan yüksek miktardaki şeker, sizi sağlığınızdan edebilir. Fazla şeker tüketimi, diyabet ve obezite başta olmak üzere, birçok hastalığa yakalanma riskini arttırır. Eğer kilo kontrolü yapıyorsanız, diyabet hastasıysanız ya da sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmak istiyorsanız şeker oranı yüksek meyveleri diyetinizden çıkarmanız gerekir. İşte diyet yapanların temkinli yaklaşması gereken altı meyve...

1. İncir

Zengin besin değerine sahip bir meyve olan incir, şeker oranı yüksek meyveler listesinin üst sıralarında yer alıyor. Taze incirin 100 gramında yaklaşık olarak 16 gram şeker bulunmasından dolayı bu meyve, diyet yapanlara önerilmiyor. 100 gram kurutulmuş incirde ise yaklaşık 48 gram şeker bulunuyor. Bu oran da şekerden uzak durmak isteyenler için oldukça yüksek.

2. Karpuz

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz da diyetisyenler tarafından pek masum bulunmuyor. Sebebi ise 150 gram karpuzun içerisinde 10 gram şeker bulunması. Sıcak yaz aylarında bir kase karpuz ile ferahlarken içerdiği şeker oranını göz önünde bulundurmayı unutmayın.