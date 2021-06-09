Kilo veremiyorsanız altında yatan gizli sebebe çok şaşıracaksınız! Bunları yiyorsanız bir kez daha düşünün!

Meyveler; lif, vitamin ve mineral bakımından zengin, son derece sağlıklı besinler. Ancak bazı meyveler fazla tüketildiğinde içeriğinde bulunan yüksek miktardaki şeker, sizi sağlığınızdan edebilir. Fazla şeker tüketimi, diyabet ve obezite başta olmak üzere, birçok hastalığa yakalanma riskini arttırır. Eğer kilo kontrolü yapıyorsanız, diyabet hastasıysanız ya da sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmak istiyorsanız şeker oranı yüksek meyveleri diyetinizden çıkarmanız gerekir. İşte diyet yapanların temkinli yaklaşması gereken altı meyve...
1. İncir
Zengin besin değerine sahip bir meyve olan incir, şeker oranı yüksek meyveler listesinin üst sıralarında yer alıyor. Taze incirin 100 gramında yaklaşık olarak 16 gram şeker bulunmasından dolayı bu meyve, diyet yapanlara önerilmiyor. 100 gram kurutulmuş incirde ise yaklaşık 48 gram şeker bulunuyor. Bu oran da şekerden uzak durmak isteyenler için oldukça yüksek.
2. Karpuz
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz da diyetisyenler tarafından pek masum bulunmuyor. Sebebi ise 150 gram karpuzun içerisinde 10 gram şeker bulunması. Sıcak yaz aylarında bir kase karpuz ile ferahlarken içerdiği şeker oranını göz önünde bulundurmayı unutmayın.
3. Muz
Büyük bir muz yaklaşık 17 gram şeker içeriyor. Muz; besin değerinin oldukça yüksek olmasına rağmen, içerdiği şeker miktarı nedeniyle diyet listelerinde yer almaz.
4. Üzüm
Üzüm de içerdiği yüksek miktarda şekerden dolayı, diyetteyken tüketilmemesi gereken meyveler arasında. 100 gram taze üzüm yaklaşık 16 gram şeker barındırıyor. Kuru üzümde ise durum daha da ciddi. Kuru üzümün 100 gramında bulunan şeker miktarı 59 grama ulaşabiliyor.
5. Kiraz
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden bir olan kiraz da şeker bakımından oldukça zengin. Bir kâse kirazda yaklaşık 18 gram şeker bulunuyor. Eğer düşük karbonhidratlı bir diyet uyguluyorsanız kiraz tüketimine de dikkat etmeniz gerekiyor.
6. Mango
Çok sevilen tropikal bir meyve olan mango da şeker oranı yüksek meyveler arasında. Ortalama boyutlardaki bir mango, 45 gram şeker barındırıyor. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan bu meyve de şeker almak istemeyenlerin kara listesinde.
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