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Kilolarıyla ilgili yapılan yorumlar ünlü şarkıcı Kader'i hastanelik etti

20.03.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lara sesi ve şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Kader, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik oldu. Kader, kilolarıyla ilgili yorum yapanlara dava açacağını söyledi.

Kilolarıyla ilgili yapılan yorumlar ünlü şarkıcı Kader'i hastanelik etti

Müzik kariyerine sekiz yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan, 14 yaşında ilk albüm Buna Bakma-Takıl Bana'yı çıkaran Kader Çetintürk, '2. Sayfa' canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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"MANDA YAVRUSU NE DEMEK!"

Adamım' parçası ve klibiyle 90'ların parlayan isimleri arasında yer alan 43 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken, aldığı kilolar hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara isyan etmişti. Sosyal medyanın hayatımızı olumsuz etkilediğini savunan şarkıcı, "Sosyal medyada yazıyorlar; 'Manda yavrusu' ne demek! Bunun daha ilerisi var, Bu kadar ileri gitmeyin" demişti.
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ŞİMDİ MUTLU MUSUNUZ KLAVYECİLER?

Kötü yorumların ardından hastaneye kaldırılan Kader'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Kader Hanımı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler. Sinan bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahil!"

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