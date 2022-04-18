Kilometrelerce yol katederek köylerdeki hastalara şifa götürüyorlar

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te sağlık ekipleri, her gün köyleri dolaşarak yaşlı, yatalak veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların takibini yapıyor, gerekli tedavileri uyguluyor.

Evde sağlık hizmetinden kentteki yaşlı, yatağa bağımlı veya ameliyat sonrası evde takibi uygun görülen hastalar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar yararlanabiliyor.

Kentte arazi şartlarının en zorlu olduğu Mutki ilçesinde evde bakım hizmetlerini sürdüren sağlık ekibi, yaz kış demeden her koşulda kilometrelerce yol katederek hastaların yardımına koşuyor.

Evde Sağlık Biriminde görevli Dr. Bahri Kaymak beraberindeki ekip ile Mutki'ye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Bozburun köyünün Serince mezrasına giderek buradaki yaşlı ve yatalak hastalara sağlık hizmeti verdi.

Görevliler, ocak ayından bu yana 962 ev ziyareti yaparak hastaları kontrol etti.

- "İlçedeki 110 hastaya hizmet veriyoruz"

Dr. Kaymak, AA muhabirine, 2 hekim, 2 hemşire, sekreter ve şoför ile ilçede kayıtlı 110 hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta köylerin bulunduğunu belirten Kaymak, şunları anlattı:

"Hastalar ya da yakınları bizi aradığında onları sisteme kaydediyoruz. Köyden bir hasta aramışsa, aynı köydeki diğer hastaların da ihtiyaçlarını karşılamak için onları ziyaret ediyoruz. Yol güzergahlarındaki diğer köylerdeki hastalara da ulaşıyoruz. Bize ulaşan hasta olmadığı zamanlarda da düzenli olarak gittiğimiz hastalarımız var. Sonda ve pansuman hizmeti ile bazı hastaların ilaç ihtiyacı oluyor. Evlerine gittiğimizde reçetelerini yazıyoruz veya hangi hekime gideceklerini danışıyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz."

Düzenli olarak hastaları ziyaret edip sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını dile getiren Kaymak, "Bölgede yollar engebeli, zorlu olduğu için herkes her şikayeti için hastaneye gelemiyor. Sadece pansuman için ziyaret ettiğimiz hastalar var. Buralar uzak köyler. Kışın kapanan yollar kısa sürede açılıyor. Herkesin aracı olmadığından hizmeti kendi aracımızla sunuyoruz. Hastalar bundan memnun. Bizi gördüklerinde seviniyorlar. Bu hizmeti ayaklarına kadar götürmekten mutluyuz." diye konuştu.

İlçede 2 yıldır görev yapan hemşire Ufuk Tüzen ise devletin verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Hastaların yardımına koşmak için 7 gün 24 saat sahada olduklarını aktaran Tüzen, "Kar, kış demeden gelip gidiyoruz. Zorlandığımız anlar oluyor. Yollar çok engebeli. Araçların gidemediği yerlere yürüyerek ulaşıyoruz. Zorluk çekiyoruz ama üstesinden geliyoruz. Bu sağlık alanında yapılabilecek en üst seviyedeki bir hizmet." ifadelerini kullandı.

- "Ne zaman telefon açsak geliyorlar"

Mezrada yaşayan İbrahim Ebem ise yatalak olan anne ve babasını muayene etmek için köye gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anne ve babasının kontrol altında tutulduğunu anlatan Ebem, şunları dile getirdi:

"Ekip sürekli geliyor. Onlardan memnunuz, Allah da onlardan razı olsun. Görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Onları tebrik ediyorum. Bu hizmet çok iyi. Ne zaman telefon açsam kar ve fırtına olsa da geliyorlar, bizi yalnız bırakmıyorlar. Allah devletimizden ve sağlık ekibinden razı olsun."

