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Kilyos açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

28.05.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilyos açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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