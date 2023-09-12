Kim Bu Aile konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kim Bu Aile filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kim Bu Aile filmi bu akşam Kanal D ekranlarında sinema severler ile buluşacak. Film, kariyenin en önemli görevinde başarıya ulaşamayınca açığa alınan başkomiser Adem Haberdar ve ona operasyonunda destek veren "aile"sini konu ediniyor. İşte Kim Bu Aile filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KİM BU AİLE KONUSU

Kim Bu Aile, hayatının değişmesine neden olan çetenin peşine düşen Adem ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Adem Haberdar’in hayatı, önemli bir operasyonda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalmasıyla bambaşka bir hal alır. İşinden ayrılmasına neden olan çetenin peşine düşen Adem, çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralmak zorunda kalır. Ancak Adem, beklenmedik bir şekilde çok başarılı olur. Bu süreçte Adem’e en büyük destek ailesinden gelir.

KİM BU AİLE OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt,

Nurgül Yeşilçay,

Ferit Aktuğ,

Onur Buldu,

Altan Erkekli.

KİM BU AİLE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2022 yapımı Kim Bu Aile filmi İstanbul'un Beykoz, Beyoğlu ve Silivri ilçelerinde çekilmiştir.



