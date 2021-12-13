Kim Kardashian çocukları için öyle bir şey yaptı ki...

Kim Kardashian, lüks yaşamına ağızları açık bırakacak bir detay daha eklemeyi başardı. 1,2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian, bu defa çocukları için bir müzisyen tuttu.

41 yaşındaki reality show yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu. Philip Cornish adlı piyanistin görevi, Kardashian’ın çocukları North (8), Saint (6), Chicago (3) ve Psalm’ı (2) aralık ayı boyunca sabahları uyandırmak.

Kardashian, paylaştığı videoda, “Günaydın! Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek” dedi.

Kardashian, Philip Cornish’in, evlerinin oturma odasında krem rengi bir piyanoyu çaldığı görüntüyü paylaştı.



