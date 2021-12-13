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Kim Kardashian çocukları için öyle bir şey yaptı ki...

13.12.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, 1,2 milyar dolarlık servetiyle lüks yaşamın sınırlarını zorluyor. Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, sabahları çocuklarını Noel şarkılarıyla uyandıracak bir piyanisti işe aldığını duyurdu.

Kim Kardashian çocukları için öyle bir şey yaptı ki...

Kim Kardashian, lüks yaşamına ağızları açık bırakacak bir detay daha eklemeyi başardı. 1,2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian, bu defa çocukları için bir müzisyen tuttu.

41 yaşındaki reality show yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu. Philip Cornish adlı piyanistin görevi, Kardashian’ın çocukları North (8), Saint (6), Chicago (3) ve Psalm’ı (2) aralık ayı boyunca sabahları uyandırmak.

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Kardashian, paylaştığı videoda, “Günaydın! Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek” dedi.

Ekran Alıntısı

Kardashian, Philip Cornish’in, evlerinin oturma odasında krem rengi bir piyanoyu çaldığı görüntüyü paylaştı.


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Kim Kardashian
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