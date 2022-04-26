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Kim Kardashian dalga konusu oldu! 'Göbek deliğin nerede?'

26.04.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni aşka yelken açan Kim Kardashian yaptığı seksi paylaşımlarla dikkat çekiyor. Çocuklarıyla tatilden pozlarını paylaşan Kim Kardashian photoshop'u abartınca dalga konusu oldu. Sıklıkla benzer sebepten gündeme gelen ünlü yıldıza "Göbek deliğin nerede?" sorusu yağdı.

Kim Kardashian dalga konusu oldu! 'Göbek deliğin nerede?'

Kim Kardashian, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde yeni bir seks kasedi olduğu iddiasıyla gündeme gelen yıldız çocuklarıyla tatil yaptı. Kim Kardashian yaptığı tatil paylaşımlarıyla dalga konusu oldu.

Kendi markasının iç giyim parçalarıyla objektif karşısına geçen ve havuz başında verdiği pozları yayınlayan Kardashian'ın photoshop hatası, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Fotoğraflarına filtre de uyguladığı görülen Kim Kardashian, yaptığı photosopla göbek deliğini yok etti. Fenomen ismin 304 milyon takipçisi olan Instagram hesabından peş peşe yayınladığı bu 'hatalı' fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

odrodn

Kardashian'ın 4.1 milyon beğeni alan bu gönderisine, "Göbek deliğin nerede Kim?", "Süper editlenmiş bir fotoğraf", "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!" şeklinde 15 bine yakın yorum yapıldı.


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Kim Kardashian
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