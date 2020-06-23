Kim Kardashian'dan olay video! Sırrını ifşa etti

Televizyon yıldızı Kim Kardashian dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını açık eden bir video paylaştı. Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini ekledi.

Kardashian görüntülerde bir aynanın karşısında korsenin nasıl göründüğünü çeşitli açılardan inceliyor.

Bir süredir Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian, buna benzer bir korseyi geçen yılki MET Gala gecesinde giydiğini de belirtti. Kim Kardashian, takipçileri için yeni görüntüler hazırladığını da paylaşımına ekledi.