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Kim Kardashian'dan olay video! Sırrını ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Giydikleriyle gündem olan Kim Kardashian, iddialı kıyafetlerini nasıl giydiğini ve öncesinde nasıl hazırlandığını sosyal medya sayfasından gözler önüne serdi. Kim Kardashian'ın incecik beli olay oldu.

Televizyon yıldızı Kim Kardashian dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını açık eden bir video paylaştı. Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini ekledi.

Kardashian görüntülerde bir aynanın karşısında korsenin nasıl göründüğünü çeşitli açılardan inceliyor.

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Bir süredir Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian, buna benzer bir korseyi geçen yılki MET Gala gecesinde giydiğini de belirtti. Kim Kardashian, takipçileri için yeni görüntüler hazırladığını da paylaşımına ekledi.

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