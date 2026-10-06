Maça rağmen reytingini artırdı! Uzak Şehir zirvede, fanları sevindiren sonuç

Televizyon ekranlarında 5 Ekim Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Günün reyting yarışında zirvenin sahibi dikkat çekti.



Uzak Şehir, güçlü rakibi İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına rağmen 9,33 reyting alarak ilk sırada yer aldı. Uzak Şehir sezona bir önceki sezona göre düşük başlamıştı. Ancak bu artış fanları mutlu etti. Zirveyi bırakmayan Uzak Şehir seyircisi "Oh be şov olmuş", "Final yapacak diye korkmuştuk", "Çok iyi sonuç", "Maça rağmen süper" yorumlarında bulundu.

ATV ekranlarındaki milli maç 8,71 reytingle ikinci olurken, Uzak Şehir’in özeti 5,08 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin devamında Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,82 reytingle dördüncü, Esra Erol’da ise 3,48 reytingle beşinci oldu. Altı Üstü İstanbul Özel, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber, Evlilik Güzeldir, ATV Ana Haber ve Kanal D Ana Haber de ilk 10 içerisinde yer aldı.

İşte TİAK verilerine göre reyting sıralaması: