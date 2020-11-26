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Kim Kardashian’dan Selena Gomez’e... İşte en beğenilen bikinili poz

26.11.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian’dan Selena Gomez’e... İşte en beğenilen bikinili poz

Kim Kardashian ve Kylie Jenner’dan Selena Gomez’e, ünlülerin Instagram’da en çok beğenilen bikinili ve mayolu fotoğrafları gündem oldu. Yapılan derlemede en çok beğenilen poz ortaya çıktı. Jenner listede zirveye gelemedi.

40 yaşındaki Kim’in paylaştığı son fotoğraf 2.4 milyon beğeni alırken, 23 yaşındaki kız kardeşi Kylie’nin fotoğrafı 8 milyon kez beğenildi.

Kim’in minik bej bikinisiyle verdiği poz 7.830.386 kez beğenildi.
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Covid izin verirse İspanya’da güneşli bir günde havuz kenarından selfie atmak, bir insanın isteyebileceğinden daha fazlası.

Kim ve Kylie mayolu fotoğraflarıyla poz verirken, erkekler de havuzda veya spor salonunda. Bikini savaşlarında ne kadar az o kadar fazla olsa da, fotoğrafa yazılan hareketli bir not veya doğumgünü kutlamaları beğeni sayılarını etkiliyor.

İşte Instagram’ın en beğenilen fotoğrafları!

SELENA GOMEZ

Şarkıcı Selena Gomez, hayati bir ameliyat geçirdikten sonra bacağındaki ameliyat izinin göründüğü bu fotoğrafla 13.489.873 beğeni alarak zirveye yerleşti.

2017’de yılında geçirdiği bir böbrek naklinde arterde oluşan hasar nedeniyle doktorlar Selena Gomez’in bacağında bir kesik açmak zorunda kaldı.

Selena Gomez, ameliyat sonrası bacağındaki yara iziyle verdiği pozla 13.489873 beğeni aldı.
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28 yaşındaki Selena, fotoğrafa “Olduğum kişi olmaktan ve yaşadıklarımdan sonra kendime güvenli hissediyorum. Gurur duyuyorum” notunu düştü.

KIM KARDASHIAN

Kim, Instagram’da kız kardeşi Kylie kadar etkili olmayabilir. Kim’in yalnızca 192 milyon takipçisi olsa da Instagram’daki bej bikinisi 7.830.386 kez beğenildi.

Fakat Kim, Instagram’da paylaştığı beyaz bikinili fotoğrafıyla yalnızca 2.4 milyon beğeni aldı.
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KYLIE JENNER

Model ve televizyon yıldızı Kylie, kırmızı fotoğraflı bikinisiyle 12.317.497 beğeni alarak ikinci sıraya yerleşti. Kylie’nin 201 milyon Instagram takipçisi var.

Kylie’nin kırmızı bikinili fotoğrafı 12.317.497 beğeni aldı.
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DUA LIPA

Karayipler’de siyah bikinisiyle poz veren Dua, utangaç biri olduğunu söyledi. 25 yaşındaki şarkıcının bu fotoğrafı 5.927.377 beğeni aldı.

Dua Lipa’nın siyah bikinili fotoğrafı, 5.927.377 kez beğenildi.
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NICKI MINAJ

Ünlü rapçi, hamileyken verdiği bu pozla Instagram’da fırtınalar estirdi. 37 yaşındaki Nicki, çiçeklerle süslü bikinisi içinde verdiği bu pozla 11.273.509 beğeni aldı.

Nicki Minaj, çiçeklerle süslü bikinisi içinde hamile karnını gösterdiği bu fotoğraf, 11.273.509 kez beğenildi.
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SHAKIRA

Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın bu fotoğrafı Instagram’da 5.567.631 kez beğenildi. 43 yaşındaki şarkıcı 69 milyon takipçili Instagram hesabında, iki parçalı bikinisiyle poz verdi.

Shakira’nın mor bikinisi 5.567.631 beğeni aldı.
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CARDI B

Amerikalı rap şarkıcısının dövmeleri, Instagram takipçilerini çılgına çevirdi ve Cardi B’nin bikinili pozu 7.494.561 beğeni aldı.

28 yaşındaki Cardi, ilgi çekici dövmelerini neon yeşili bir bikini içinde sergilerken tropik desenli ayakkabıları ve parlak mavi-yeşil saçlarıyla dikkat çekti.

Cardi B’nin neon yeşili bikinisi 7.494.561 beğeni aldı.
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Peki erkeklerde durum ne?

CHRISTIANO RONALDO

35 yaşındaki ünlü yıldız futbolcunun Instagramda 243 milyon takipçisi var. Ronaldo’nun bu fotoğrafı Instagram’da 12.480.682 beğeni aldı.

Christiano Ronaldo’nun bu pozu 12.480.682 beğeni aldı.
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LEBRON JAMES

35 yaşındaki ünlü basketbolcu Lebron spor salonunda Malcolm X’in sivil haklar kitabını okurken verdiği poz 2.438.354 beğeni aldı.

Lebron James’in üstsüz fotoğrafı 2.438.354 beğeni aldı.
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DWAYNE JOHNSON

48 yaşındaki Dwayne, listenin en yaşlı üyesi. Ancak Dwayne Johnson yaşına rağmen biçimli vücuduyla spor salonunda verdiği pozla 4.776.629 beğeni aldı.

Johnson’ın spor salonunda verdiği poz, 4.776.629 beğeni aldı.
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