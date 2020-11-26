Kim Kardashian’dan Selena Gomez’e... İşte en beğenilen bikinili poz

2017’de yılında geçirdiği bir böbrek naklinde arterde oluşan hasar nedeniyle doktorlar Selena Gomez’in bacağında bir kesik açmak zorunda kaldı.

Şarkıcı Selena Gomez, hayati bir ameliyat geçirdikten sonra bacağındaki ameliyat izinin göründüğü bu fotoğrafla 13.489.873 beğeni alarak zirveye yerleşti.

Kim ve Kylie mayolu fotoğraflarıyla poz verirken, erkekler de havuzda veya spor salonunda. Bikini savaşlarında ne kadar az o kadar fazla olsa da, fotoğrafa yazılan hareketli bir not veya doğumgünü kutlamaları beğeni sayılarını etkiliyor.

Covid izin verirse İspanya’da güneşli bir günde havuz kenarından selfie atmak, bir insanın isteyebileceğinden daha fazlası.

40 yaşındaki Kim’in paylaştığı son fotoğraf 2.4 milyon beğeni alırken, 23 yaşındaki kız kardeşi Kylie’nin fotoğrafı 8 milyon kez beğenildi.

28 yaşındaki Selena, fotoğrafa “Olduğum kişi olmaktan ve yaşadıklarımdan sonra kendime güvenli hissediyorum. Gurur duyuyorum” notunu düştü.

KIM KARDASHIAN

Kim, Instagram’da kız kardeşi Kylie kadar etkili olmayabilir. Kim’in yalnızca 192 milyon takipçisi olsa da Instagram’daki bej bikinisi 7.830.386 kez beğenildi.

Fakat Kim, Instagram’da paylaştığı beyaz bikinili fotoğrafıyla yalnızca 2.4 milyon beğeni aldı.



KYLIE JENNER

Model ve televizyon yıldızı Kylie, kırmızı fotoğraflı bikinisiyle 12.317.497 beğeni alarak ikinci sıraya yerleşti. Kylie’nin 201 milyon Instagram takipçisi var.

Kylie’nin kırmızı bikinili fotoğrafı 12.317.497 beğeni aldı.



DUA LIPA

Karayipler’de siyah bikinisiyle poz veren Dua, utangaç biri olduğunu söyledi. 25 yaşındaki şarkıcının bu fotoğrafı 5.927.377 beğeni aldı.

Dua Lipa’nın siyah bikinili fotoğrafı, 5.927.377 kez beğenildi.



NICKI MINAJ

Ünlü rapçi, hamileyken verdiği bu pozla Instagram’da fırtınalar estirdi. 37 yaşındaki Nicki, çiçeklerle süslü bikinisi içinde verdiği bu pozla 11.273.509 beğeni aldı.

Nicki Minaj, çiçeklerle süslü bikinisi içinde hamile karnını gösterdiği bu fotoğraf, 11.273.509 kez beğenildi.

