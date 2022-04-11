Kim Kardashian'ın seks kaseti paniği! Harekete geçti

Kim Kardashian'ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kaseti, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılmıştı. O kasetin devamının sızdırılmasına Kanye West bizzat engel olduğunu söyleyerek, çocuklarının annesine büyük bir iyilik yaptığını ileri sürmüştü.



KASETİN DEVAMI!

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, o dönemki erkek arkadaşı Ray J ile 2002’de bir kaset çekmiş, kaset 2007’de internete sızdırılmıştı. Bugün ise, İngiliz The Sun gazetesi, Kim Kardashian’ın Ray J ile çektiği seks kasetinin ikincisinin yayınlanmasını engellemek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Reality şov yıldızının görüntülerin sızmasını engellemek için avukatlar tuttuğu belirtildi.



BAŞKA KASETLER DE VAR!

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Kim, Ray J’nin birlikte başka kasetlere sahip olduğunu biliyor ve bunları engellemek için harekete geçti.” dedi.

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