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Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve Kanye West’in mesajları ortaya çıktı! "Karınla yataktayım"

14.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki Kim Kardashian, 44 yaşındaki Kanye West'e Şubat 2021'de boşanma davası açtı. Ayrılık kararından sonra Pete Davidson ile aşk yaşayan Kim Kardashian'ın eski aşkı zaman zaman çıldırıp çifte saldırıyor. Sürekli sosyal medyadan çifti hedef alan Kanye West'in son olarak Davidson ile yazışmaları sızdı. Pete Davidson eski eşe verdiği yanıtla olay oldu.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve Kanye West’in mesajları ortaya çıktı! "Karınla yataktayım"

Kim Kardashian esi eşi Kanye West'ten kurtulamıyor. Kanye West sosyal medyada Kardashian ailesini hedef alırken Pete Davidson'u da atlamıyor.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve eski eşi Kanye West'in yazışmaları sosyal medyaya düştü. Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. O çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. "Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. S... git" deyince Kanye West kızdı.

West ünlü komedyene "Şu an neredesin?" diye sorunca aldığı yanıt bombaydı. Pete Davidson yataktan bir pozunu paylaşıp "Karınla yataktayım" dedi.

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Karşılıklı bir süre yazışmaya devam eden ikilinin özel mesajları sosyal medyada "Kim ikisinden de kurtulmalı" yorumlarına sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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