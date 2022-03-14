Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve Kanye West’in mesajları ortaya çıktı! "Karınla yataktayım"

Kim Kardashian esi eşi Kanye West'ten kurtulamıyor. Kanye West sosyal medyada Kardashian ailesini hedef alırken Pete Davidson'u da atlamıyor.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve eski eşi Kanye West'in yazışmaları sosyal medyaya düştü. Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. O çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. "Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. S... git" deyince Kanye West kızdı.

West ünlü komedyene "Şu an neredesin?" diye sorunca aldığı yanıt bombaydı. Pete Davidson yataktan bir pozunu paylaşıp "Karınla yataktayım" dedi.

Karşılıklı bir süre yazışmaya devam eden ikilinin özel mesajları sosyal medyada "Kim ikisinden de kurtulmalı" yorumlarına sebep oldu.

