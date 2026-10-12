Ufuk Beydemir aşkını ilan etti! Kızının annesi çok ünlü çıktı

'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ufuk Beydemir son dönemde özel hayatıyla gündemde. İpek Filiz Yazıcı ile boşanmasıyla çok konuşulan Beydemir boşandıktan kısa süre sonra baba olacağını müjdelemişti. Beydemir'in sevgilisi ise merak konusu olmuştu.

Baba olmaya hazırlanan şarkıcı Ufuk Beydemir'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurdu.

Sharon Kovacs kızının ultrason fotoğrafını paylaşıp 'surprise' notuyla paylaştı.

Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022'de Roma'da resmiyete taşımıştı. Ancak Yazıcı ile Beydemir'in mutluluğu uzun sürmedi ve çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı.