MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian’ın yeni paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı

Kim Kardashian’ın yeni paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı

19.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 245 milyon takipçisi olan Kim Kardashian, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Kanye West’le devam eden boşanma davası hakkında ağzını bıçak açmayan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından oğluyla birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı. Hayranları, Kim Kardashian’ın kalçasındaki değişikliği fark ederek 40 yaşındaki ünlüyü soru yağmuruna tuttu.

Kim Kardashian’ın yeni paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı

Her adımıyla olay olan Kim Kardashian, bir taraftan iş hayatında başarıdan başarıya koşarken diğer taraftan ise 2014 yılında evlendiği Kanye West ile boşanmaya hazırlanıyor. Karşılıklı olarak anlaşmış olsalar da çiftin davası henüz görülmüş değil.

1_Kim-Kardashian

Kim Kardashian’ın kucağında oğluyla paylaştığı fotoğrafındaki bir detay, televizyon yıldızının hayranlarının gözünden kaçmadı. Fotoğrafta Kim Kardashian’ın kalçasının her zamankinden küçük görünüyor olması, kalça dolgusunu çıkarttığı şeklinde yorumlandı. Paylaşımın altındaki yorumlarda, yüzlerce hayranı Kim Kardashian’a kalça dolgusu hakkında soru yöneltti.

Takipçiler "Kalça dolgun nerede?" dese de Kim Kardashian, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktıKim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl mü getirildi? Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl mü getirildi?
Sokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktıSokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktı
Karnı burnunda model küçük bikinisiyle boy gösterdiKarnı burnunda model küçük bikinisiyle boy gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ünlü isimden yürek hoplatan pozlar

Ünlü isimden yürek hoplatan pozlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Suriye sorusuna cevabı olay oldu! "Biz Türk'üz" dedi ve ekledi...

Suriye sorusuna cevabı olay oldu! "Biz Türk'üz" dedi ve ekledi...

Genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.