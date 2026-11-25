UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasında ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül de yer aldı.

ÇAKARLI ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmayı izlemek üzere stada gelen Kırmızıgül'ün çakarlı bir araçtan inmesi dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Burada adlı hesaptan paylaşılan görüntülerin ortaya yayılmasının ardından söz konusu aracın kime ait olduğu ve sanatçının araca hangi nedenle bindiği merak edilmeye başlandı.

Aracın kime ait olduğuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET

Öte yandan Galatasaray, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol, 77. dakikada Deniz Gül'den geldi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükselten Galatasaray, İngiliz temsilcisiyle puanını eşitledi. Sarı-kırmızılılar Avrupa'daki galibiyet serisini de 3 maça çıkardı.