İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gözaltı oldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik geniş kapsamlı soruşturmada şu isimler gözaltına alındı:

Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan ve Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında magazin dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu şüpheliler kameralara yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

DHA

Kaynak: DHA | Bu içerik Nebahat Kübra Akalın tarafından yayına alınmıştır