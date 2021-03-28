Kim Kardashian, Kanye West ile neden boşandıklarını açıkladı

Reality show yıldızı Kim Kardashian şubatta, 2014'te evlendiği ve beraber dört çocuğu olan rap'çi Kanye West'e şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

West geçen yıl ABD başkanı olmak için başarısız bir girişimde bulunduğu sırada çiftin ilişkilerinde zorluklar yaşadığı söylenmişti. Independent Türkçe'nin haberine göre, Kardashian ailesinin reality TV şovunun perşembe yayımlanan son bölümünde 40 yaşındaki Kim Kardashian, kendisi California'da, West'in i se Wyoming'deki bir çiftlikte yaşadığı sırada çiftin tecrübe ettiği zorluklardan bahsetti.

Kim Kardashian şu ifadeleri kullandı:

"Kanye bir süredir Wyoming'de ve sosyal medyada birçok şey paylaşıyor. Bu biraz sinir bozucuydu, fakat kendinizi evde yaşananlardan ve internette olanlardan biraz ayırmanız gerekiyor."

Kim, Wyoming'de eşine katılma ihtimaline dair telefonda konuşurken görülmüştü.

Kardashian şunları söyledi: "Yarın gitmek hoşuma gider, gelecek hafta gitmek de hoşuma gider, o ne zaman isterse. Oraya gidip ona destek olmak, ona destek olup onunla takılmak hala hoşuma gidiyor ve buna ihtiyacı olduğunu biliyorum."