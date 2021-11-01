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Kim Kardashian, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

01.11.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı ve iş insanı Kim Kardashian yeni bir aşka yelken açtı. 41 yaşındaki ünlü ismin, 27 yaşındaki oyuncu Pete Davidson ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili geçtiğimiz günlerde yayınlanan Saturday Night Live adlı programda yayınlanan bir skeçte öpüştüler.

Kim Kardashian, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Kim Kardashian, ünlü rapçi Kanye West’le boşanma aşamasında. Televizyon yıldızı ve iş kadını son günlerde kendi markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun tanıtımıyla ön plana çıkıyordu.

41 yaşındaki Kim Kardashian’ın 27 yaşındaki oyuncu Pete Davidson ile aşk yaşadığı iddia edildi. People dergisinin özel haberine göre; ikili geçtiğimiz gün Kaliforniya’daki bir eğlence parkında birlikte vakit geçirmiş.

Ekran Alıntısı

O gece orada olan ve People dergisine konuşan bazı kişiler, çiftin bol bol öpüştüğünü ve tüm gece el ele gezdiklerini söyledi. Kim Kardashian ve Pete Davidson çiftine o gece, yeni nişanlılar Kourtney Kardashian ve Travis Berker çifti eşlik etti.

CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜLER

Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, geçtiğimiz günlerde Saturday Night Live adlı programda yayınlanan bir skeçte öpüştüler.

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Kim Kardashian ve Pete Davidson’ın yıllardır tanıştığı ancak programdaki öpüşmeden sonra aralarında bir yakınlık oluştuğu söylentiler arasında.

Kim Kardashian’ın 4 çocuğunun babası Kanye West ile boşanma davası sürüyor. Pete Davidson 2018 yılında ünlü şarkıcı Ariana Grande ile nişanlanmıştı. Kısa süren nişandan sonra genç oyuncunun Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber ve Phoebe Dynevor ile kısa süren ilişkileri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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