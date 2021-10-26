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  4. Kim Kardashian, kan donduran kareyi paylaşır paylaşmaz sildi! Avizede, elleri ve ağzı bağlı duran kim?

Kim Kardashian, kan donduran kareyi paylaşır paylaşmaz sildi! Avizede, elleri ve ağzı bağlı duran kim?

26.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı, sosyal medya fenomeni ve televizyon yıldızı Kim Kardashian, son dönemde boşanmakta olduğu Kanye West ile yaşadıklarıyla gündemde. Bir taraftan da markasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için koşturan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler gözlerine inanamadı.

Kim Kardashian, kan donduran kareyi paylaşır paylaşmaz sildi! Avizede, elleri ve ağzı bağlı duran kim?

Kim Kardashian, bir taraftan Kanye West ile boşanırken diğer taraftan kurduğu markası Skims’in yeni koleksiyonunun tanıtımlarıyla meşgul. Boşanmakta olduğu Kanye West’in yeni albümü Donda için West’e destek veren Kim Kardashian’ın bu davranışı hem takdir hem de eleştiri toplamıştı. Kanye West’te, Saturday Night Live’da yer alan Kim Kardashian’ı desteklemek için stüdyoda hazır bulunmuştu.

Kourtney Kardashian’dan yatak odasından kelepçeli paylaşımKourtney Kardashian’dan yatak odasından kelepçeli paylaşım

Kim Kardashian kısa bir süre önce yüz milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapıp, çok kısa sürede sildi. Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı. Fotoğraf kısa bir süre sonra Twitter’da paylaşıldı.

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Avizede elleri ve ağzı bağlı şekilde esmer bir kadının durduğu görülen fotoğraf tartışmaları beraberinde getirdi. Fotoğrafta yer alan kadının kim olduğu net bir şekilde seçilemediği için sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fotoğraftaki kadının Kim Kardashian olduğunu iddia ederken bir kısım ise Kourtney Kardashian olabileceğini söyledi. Kim Kardashian’dan fotoğrafla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
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