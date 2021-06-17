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Kim Kardashian kızına kaka emoji temalı doğum günü partisi yaptı

17.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, sekiz yaşına giren kızı North West için kaka emojisi temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Ünlü yıldız, kostümler ve süslemelerin temaya uygun olarak seçildiği partiden fotoğrafları, sosyal medya hesabında paylaştı.

Kim Kardashian kızına kaka emoji temalı doğum günü partisi yaptı

Kim Kardashian, kızı North West'in sekizinci yaş gününü ilginç bir partiyle kutladı. 40 yaşındaki reality show yıldızı, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West ile birlikteliğinden doğan en büyük çocuğu North'a kaka emojisi temalı bir parti düzenledi.

Keeping Up With the Kardashians adlı reality show programıyla ünlenen Kardashian, kızı ve arkadaşları için kaka emojisi kostümleri hazırlattı.

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Kardashian, temaya uygun süslediği evinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hikayesi olarak yer verdiği fotoğraflardan birinde, Kardashian'ın kızı North, arkadaşlarıyla bir örnek kostümler içinde görülüyor.

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5 yaşında Saint, 3 yaşında Chicago ve 2 yaşında Psalm adlarında üç çocuğu daha olan Kardashian, en büyük kızının sekizinci doğum gününü, onunla birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı bir dizi özel fotoğrafla da kutladı.

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"SENİN GİBİ BİRİYLE HİÇ TANIŞMADIM"

Kardashian mesajında, "İlk doğan bebeğim North bugün 8 yaşında! North, bir gün bu mesajların senin için hazırladığım kitaplarda senin için basıldığını göreceksin ve umarım sevgimi hissedersin. Hepimizin hayatına çok fazla sevgi ve neşe getiriyorsun! Sen hayatta ne istediğini tam olarak bilen en şapşal, en tarz, en yaratıcı insansın! Senin gibi biriyle hiç tanışmadım!" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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