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Kim Kardashian konuklarından bakın ne istedi! Bomba kutlama

28.10.2020 13:30 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian konuklarından bakın ne istedi! Bomba kutlama

Reality yıldızı Kim Kardashian, 40’ıncı doğum gününü yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutladı. Kardashian, konuklardan gelmeden iki hafta önce izole olmaları ve koronavirüs testi yaptırmalarını istedi.

Reality yıldızı Kim Kardashian, 40’ıncı doğum gününü yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutladı. Kardashian, ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığı 40’ıncı yaş gününe Boeing 777 model bir uçakla gitti.

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Özel bir ada tutan Kardashian’ın tüm konuklarına özel villalar verildi.

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TMZ’ye konuşan kaynaklar, Kardashian’ın daha önce Koronavirüs vakası görülmeyen bir ada seçtiği ve konuklardan gelmeden 2 hafta önce izole olur test olmalarını istediğini söyledi.

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Kardashian’ın konukları arasında kız kardeşleri, Tristan Thompson, Scott Disick gibi isimler vardı ancak eşi Kanye West yoktu.

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