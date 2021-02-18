Kim Kardashian'la ayrılmak Kanye West'e iyi gelmedi

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan rap şarkıcısı Kanye West cephesinden yeni bir iddia var. Zor günler geçirdiği söylenen 42 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olmadığı öne sürüldü.

People dergisine konuşan bir kaynak, “O, anksiyete (kaygı) bozukluğu içinde ve çok üzgün. Evliliğinin bittiğini ve artık yapılabilecek bir şey olmadığını biliyor. Kim’le birikte neleri kaybettiğini de biliyor” ifadesini kullandı.

Geçen ay, Amerikan basınında, West ile 40 yaşındaki reality show yıldızı Kardashian’ın evliliğinin fiilen sona erdiği ve Kardashian’ın boşanma davası açtığı haberleri çıktı.

Bu süreçte Kardashian’ın iyi olduğu, çocuklarına ve işine odaklandığı söylenirken, boşanma sonrası özel bir ada kiralayarak ailesiyle birlikte boşanma partisi düzenleyeceği iddia edildi.

Ayrı evlerde yaşayan Kardashian ile West’in birbirleriyle hiç irtibat kurmadıkları da iddialar arasında.

